COVID-19 | «En janvier, ça risque de se compliquer» -Le Dr Karl Weiss

«Les chiffres sont stables depuis quelques semaines. Le système hospitalier n’a pas débordé. Loin de là. Depuis cinq semaines, le nombre de cas d’infection reste à peu près dans le même intervalle; il varie entre 900 et 1300 cas. Comparativement aux États-Unis et à certains pays européens (France et Italie, notamment), la pandémie est maîtrisée au Québec. […] Les quatre jours de permission sont un risque calculé par le gouvernement. Celui-ci tente de minimiser les impacts en sortant les enfants des écoles plus longtemps et en interdisant des rassemblements au Jour de l’An.»