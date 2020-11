«Je ne peux pas exclure de revoir la pondération des bulletins» -Le ministre Roberge

«Les données ont été recueillies de manière informelle. On n’a pas eu de bulletin encore cette année. Cela dit, des professeurs estiment qu’ils ont plus d’élèves en difficulté que l’an passé. Le portrait n’est pas clair. […] Nous avons déjà diminué la valeur du second bulletin (de 60 à 50 %). Si on doit faire d’autres changements, on fera d’autres changements. Je demeure à l’écoute des gens sur le terrain. Je ne peux pas exclure de revoir la pondération des bulletins ou tout autre aménagement.»