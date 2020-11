Plan du gouvernement à propos de la COVID-19 durant les Fêtes | «Ça vaut la peine de suivre cette directive»

«Ce genre de contrat social ne peut pas faire l’unanimité. C’était prévisible, les gens sont plus ou moins contents. […] Le nombre de cas demeure élevé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. On entre dans une période de l’année où le réseau de la santé est habituellement assez sollicité. La meilleure chose que nous pourrions faire, c’est de ne pas avoir de contact du tout avec les membres de notre famille. L’idée est de créer des moments tampons et de limiter les contacts… Ça vaut la peine de suivre cette directive pour le temps des Fêtes. Évidemment, cette permission de quatre jours va provoquer plus de cas.»