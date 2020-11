COVID-19 chez les aînés | «On pourrait avoir 4000, 5000 décès de plus» -Dr Quoc Dinh Nguyen

Le nombre de personnes décédées en raison du coronavirus n’a cessé de grimper ces derniers jours au Québec, portant à 6 744 le nombre de morts depuis le début de la pandémie sur notre territoire.

Du nombre, plus de 85 pour cent des pertes de vie sont survenues auprès de Québécois âgés de 70 ans et plus.

Si le système hospitalier arrive tant bien que mal à tenir le coup, le nombre de décès chez les aînés pourrait être aussi considérable dans la deuxième vague que dans la première soutient le gériatre du CHUM, le docteur Quoc Dinh Nguyen, qui a signé une lettre ouverte dans La Presse à ce sujet.

« On a vécu, collectivement, un certain traumatisme dans les milieux de vie pour aînés, CHSLD et dans les résidences au printemps dernier. Ça nous a marqué », a-t-il expliqué au micro de Mario Langlois.