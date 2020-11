Rassemblements à Noël | «Ce n’est pas parce que c’est permis qu’il faut le faire» -Dr François Marquis

« On sait ce que le virus aime: les gens dans un endroit fermé, qui ont un petit coup dans le nez et qui partagent de la bouffe. Ça, c’est la définition du temps des Fêtes. Il va falloir être plus brillant que le virus. »

Cela dit, le médecin estime qu’il fallait grouper les journées « rassemblements » plutôt que de permette deux jours de festivités à Noël et autant au jour de l’An.

« C’est mieux de les avoir mis tous ensemble. Si on veut respecter le concept d’isolation pour qu’une majorité de personnes puisse devenir symptomatique et ne pas rentrer au travail (au début janvier), c’est beaucoup plus brillant d’avoir mis les quatre jours en bloc, au début. »