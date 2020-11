COVID-19 à Montréal | « La transmission communautaire finit par s'infiltrer dans les écoles» -Dre Mylène Drouin

Si on compte actuellement 68 éclosions actives dans les écoles de la région de Montréal, la moitié de ces foyers d'infection implique des enseignants.

« On a une baisse significative au niveau des écoles secondaires, probablement le reflet des mesures prises pour le secondaire 3, 4 et 5 alors que le primaire, on a une hausse », soulignait la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, jeudi matin au micro de Paul Arcand.