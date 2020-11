COVID-19 | Des jeunes adultes atteints de lésions à plusieurs organes

Plus de quatre mois après leur infection à la COVID-19, des jeunes adultes atteints peuvent présenter des lésions à plusieurs organes.

Ces résultats de recherche proviennent d’une étude réalisée au Royaume-Uni auprès de 200 jeunes adultes.

On a observé une atteinte d'un organe chez 70 % des participants ayant des symptômes persistants de la COVID-19, et de deux organes ou plus chez 25 % d'entre eux.

Le médecin microbiologiste-infectiologue, Alex Carignan, chercheur à l'Université de Sherbrooke, estime que ces résultats sont intrigants, mais qu’il faut les mettre en perspective.