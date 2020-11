COVID-19 | Le vaccin de Pfizer plus efficace qu'initialement annoncé: le Karl Weiss commente

« Le message, c'est que ce sont des vaccins qui ont démontré leur efficacité; très important à souligner parce que c'est la première fois qu'on fait un vaccin contre un coronavirus (...) On sait que les gens sont protégés contre la maladie et dans une proportion qui semble être à 90% et plus. Ce sont les bonnes nouvelles. Évidemment, il y a encore plein de questions: la sécurité à long terme, la protection à long terme et ça on ne peut pas l'avoir avec des résultats qui sont préliminaires. »