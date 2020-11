Urgence climatique | «Il y a plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre» -Jérôme Dupras

Selon les estimations des Nations-Unies, on prévoit qu'environ 250 millions de personnes devront s'exiler de leur territoire d'ici 30 ans en raisons des bouleversement de climats.

Le gouvernement du Québec a révélé lundi son plan vert pour les prochaines années, lundi. On va dans la bonne direction?

« Je comprends la difficulté et la réalité de faire des choix, de faire de la politique. Évidemment, on ne veut pas trop déplaire aux citoyens, aux industriels. Justement, quand on ne veut pas déplaire et qu’on veut être un peu consensuel, on rate les cibles.