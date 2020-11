Bilan COVID-19, lundi | 1218 cas, 25 décès

Dans son bilan publié lundi, Québec recense 25 décès supplémentaires et 1218 nouveaux cas d'infection à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations est plutôt stable avec une augmentation de quatre par rapport à la veille, pour un total de 591. Du groupe, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux pour s'élever maintenant à 87.

Soulignons que Montréal est la région où l'on retrouve le plus grand nombre de nouveaux cas avec 285, suivi du Saguenay-Lac-St-Jean, avec 187 et des régions de Lanaudière et Montérégie qui se retrouvent ex aquo avec 140 nouvelles infections.