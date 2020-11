COVID-19 dans le monde | Un retour à la normale est possible d'ici un an, selon le patron de BioNTech

Un retour à la normale pourrait être possible d'ici un an, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



C'est ce qu'a affirmé le patron de la société allemande BioNTech au média britannique BBC, dimanche.



Cependant, Ugur Sahin estime qu'il est absolument essentiel d'avoir un haut taux de vaccination avant l'automne 2021 pour que ce scénario soit possible.



Son entreprise a étroitement coopéré avec la pharmaceutique Pfizer pour développer un vaccin, que les compagnies estime efficace à 90 pour cent contre le nouveau coronavirus.



Pfizer et BioNTech en sont à l'essai à grande échelle de la phase 3, dernière étape avant une demande d'homologation.



Les dirigeants souhaitent délivrer plus de 300 millions de doses de vaccin jusqu'à avril, pour permettre d'avoir déjà un impact contre le virus qui a fait plus de 1,3 million de morts dans le monde.