Ventilation dans les écoles | «Nous avions l’été pour améliorer la qualité de l’air...»

Les partis de l’opposition pressent le gouvernement Legault afin qu’il identifie rapidement les écoles ayant besoin d’améliorer leur système de ventilation, en raison de son impact possible sur la propagation de la COVID-19. Entrevue avec l’enseignant Simon Landry, qui affirme que cette problématique a été soulevée il y a plusieurs mois.

M. Landry faisait partie du groupe d'experts indépendants - composé d'enseignants, de directeurs d'école et de médecins - qui a retravaillé sur le concept de «bulles» au début de l'été. Dans un document de plus de 30 pages, qui a été remis aux hautes instances du ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé et à la Direction de la santé publique du Québec, le groupe recommande entre autres d'améliorer les systèmes de ventilation, souvent dysfonctionnels (ou carrément absents) dans les écoles.