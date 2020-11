Fermeture des écoles | «Les syndicats ne peuvent se braquer avant d’entendre la proposition du gouvernement!»

«François Legault a dit que la décision n’est pas prise, mais une fuite l’a obligé d’en parler un peu lors du point de presse, jeudi. Pourquoi le gouvernement pense-t-il à cette possibilité? Le nombre de cas est à la hausse dans les écoles et ce sont des foyers d’éclosion importants au Québec. Si on ne fait pas cela, certains craignent qu’on va perdre le contrôle au retour des vacances. D’autres observateurs proposent plutôt de tout fermer (écoles et commerces) pour un confinement de deux semaines, car les gens vont se visiter durant le temps des Fêtes. Jeudi, les syndicats de professeurs n’ont pas pris trois secondes de réflexion avant de dire que c’est inacceptable de fermer les écoles! L’année scolaire est difficile pour tout le monde. Les syndicats ne peuvent se braquer avant même d’entendre la proposition du gouvernement! Même l’Ontario réfléchit à fermer les écoles…»