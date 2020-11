Un vaccin contre la COVID-19 | «Bonne nouvelle, mais les affirmations de Pfizer n’ont pas été vérifiées» -Amir Khadir

«Si Pfizer bluffe, on ne le saura pas tout de suite. C’est quand même une grande compagnie pharmaceutique qui doit faire attention à sa réputation. On sait néanmoins que la privatisation graduelle de la recherche scientifique a fait en sorte que ces grandes entreprises supervisent leurs communications… Elles manipulent un peu les marchés, quand c’est possible. C’est possible que ce qu’on apprend aujourd’hui fasse partie de la mise en marché du produit. Cela dit, les affirmations de Pfizer n’ont pas été vérifiées… C’est une annonce de compagnie qui veut certainement tirer le meilleur des marchés financiers.»