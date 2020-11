«Avec ce livre, je voulais apporter un peu de douceur et de réconfort» -Julie Bélanger

«Ça ne veut pas dire que je vais toujours bien. J'ai des hauts et des bas. Mais, c'est la quête de ma vie que de me sentir bien. Il y a un long cheminement derrière tout ça. Avec ce livre, je voulais apporter un peu de douceur et de réconfort dans la vie des gens. [...] Puisque que j'ai eu peur de perdre un ami et parce que j'ai vécu un burn-out dans le passé, c'est devenu ma mission de coeur que de parler d'hygiène mentale. Tout le monde peut tomber; l'important c'est de savoir se relever. Et, pour y parvenir, on a besoin d'outils et de ressources...»