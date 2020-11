Noeudvembre de PROCURE | Dany Dubé court pour une bonne cause

Au mois de novembre, Dany Dubé court. Au sens propre et au sens figuré, et ce, pour une bonne cause : pour lutter contre le cancer de la prostate.

L’analyse sportif, qui s'est donné comme objectif de courir la distance de 100 km au total, explique les raisons pour lesquelles il est un porte-parole de la campagne Noeudvembre, de PROCURE.

« Le cancer de la prostate est une réalité qui frappe 12 hommes par jour au Québec. Autour de nous, des familles, des gens sont affectés émotionnellement, mais aussi financièrement.

« Dans le but d’aider, j’ai décidé de courir pour eux, pour cette cause que PROCURE appuie ardemment. En soutenant cette initiative, vos dons serviront, entre autres, à venir en aide aux familles affectées par cette maladie.

« Faites un don et donnez ainsi une valeur à chaque kilomètre parcouru lors de mes sorties de jogging en novembre. »

« Merci de votre générosité ».

- Dany Dubé