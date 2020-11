Impacts de la pandémie de COVID-19 | «Il faut cesser d’opposer la santé physique à la santé mentale»

«C’est difficile actuellement pour les gens de ne pas savoir quand va se terminer cette pandémie. […] Or, il y a une pandémie en santé mentale qui est en train de se développer, dont il faut s’occuper. On la voyait venir déjà au printemps. Il faut prendre ça un mois à la fois. Il faut se demander où on a du contrôle à propos des mesures sanitaires… Il faut cesser d’opposer la santé physique à la santé mentale. On doit évaluer la santé globale des gens. La santé mentale est aussi un enjeu.»