Toujours en palier rouge | La santé publique de Montréal demande des allègements aux mesures anti-COVID

La Dr Mylène Drouin faisait le point, jeudi matin au micro de Paul Arcand, sur la situation de la pandémie de la COVID-19 dans le Grand Montréal et les allègements souhaités pour la population.

Ces allègements permettraient entre autres à deux ménages de se rencontrer sans égard du nombre de personnes, à la réouverture avec limite des gymnases et salles de spectacles, mais pas des restaurants et bars.

« Quand on est passé en palier rouge, les mesures mises en place ont été assez drastiques parce qu'on voulait vraiment casser la courbe et on l'a réussi. »

Le ministère de la Santé se penche actuellement sur ces propositions.

«Maintenant qu'on est quasiment rendu à la cinquième semaine avec un plateau qui ne semble pas vouloir trop bouger, on s'est dit jusqu'à quel point des mesures aussi importantes peuvent être maintenues par la population sans avoir des effets collatéraux ou sans faire en sorte que la population commence à se désengager et plus ou moins suivre? », questionnait la Dre Drouin, au micro de Paul Arcand, jeudi.