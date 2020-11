2e vague de coronavirus stabilisée au Québec | «On est toujours à une éclosion près d’éviter une catastrophe ou d’en créer une» - Dr François Marquis

«On est à trois niaiseries que ça arrête de fonctionner. La semaine passée, j’ai un groupe de patients à risque qui a décidé de faire une petite rencontre clandestine. En trois jours, ç’a donné cinq hospitalisations, dont trois aux soins intensifs. Le virus en a profité. Pour Montréal, ce n’est pas si grave, on a les ressources. Mais si on a ce même nombre d’hospitalisations dans un hôpital régional qui n’a pas les mêmes ressources, ça peut virer un hôpital à l’envers. On est donc toujours à une éclosion près d’éviter une catastrophe ou d’en créer une. Il ne faut pas s’assoir sur nos lauriers. Mais on a le droit de dire que ce qu’on fait fonctionne»