Mortalité prématurée | Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer!

Selon une nouvelle étude publiée par le Journal of the American Heart Association, plus on arrête de fumer tôt dans sa vie, plus le risque de mourir de façon prématurée d’une maladie cardiovasculaire diminue.

Bernard Drainville en a discuté avec Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal.