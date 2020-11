Pour réduire les listes d'attente en santé mentale | Québec investira 100 M$

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé lundi un nouvel investissement de 100 M$ pour offrir de meilleurs services en santé mentale.

Cette somme de 100 M$ servira à offrir des services jusqu’en mars 2022.

De ce montant, 35 M$ permettra d’acheter des services en santé mentale: 25 M$ pour ceux et celles en attente de services psychologiques dans le réseau public et 10 M$ pour les jeunes de 17 à 34 ans du réseau de l'éducation qui sont au cégep et à l'université.

La somme de 31,1 M$ servira à maintenir le rehaussement des services psychosociaux et des services en santé mentale dans les établissements de santé et de services sociaux pour l'année 2021-2022.

Avec 19 M$, le gouvernement va créer des équipes sentinelles qui agiront sur le terrain auprès des clientèles vulnérables afin de prévenir, détecter et d'intervenir précocément.

Et 10 M$ ira en financement supplémentaire aux organismes communautaires qui oeuvrent auprès des personnes souffrant de maladies mentales.

Enfin, 4,9 M$ sera investi pour déployer de façon accélérée la stratégie numérique en prévention du suicide et le rehaussement de la ligne 1 866 APPELLE.