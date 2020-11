«Il faut arrêter d'être dans une logique d'urgence» -Le psychiatre Olivier Farmer et les interventions en santé mentale

« On a un système de santé qui est très réactif. On attend que la crise survienne, on attend l'incident, on attend que la personne soit amenée à l'hôpital ou référée par la première ligne. Souvent, ce n'est pas le moment idéal pour intervenir. La personne a eu une intervention policière; elle est dans son pire état. Très souvent, elles ne veulent rien savoir d'avoir des services parce que la première expérience qu'on a, c'est qu'on vient de leur enlever leur liberté (...) Il faut arrêter d'être dans une logique d'urgence et être beaucoup plus proactif. »