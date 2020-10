Coronavirus au Québec | 1064 nouveaux cas

Les autorités gouvernementales confirment samedi une hausse des nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

1064 cas ont été répertoriés, portant le total de personnes infectées à 106 016.

On rapporte aussi 15 décès supplémentaires. Toutefois, seulement six d’entre eux sont survenus durant les dernières 24 heures. Sept d’entre eux ont eu lieu les 24 et 29 octobre, tandis que deux autres cas sont survenus à une date inconnue.

Depuis le début de la pandémie, la maladie a provoqué 6246 décès.

On dénombre 503 hospitalisations. Celles-ci sont en baisse de 12 par rapport à vendredi.

Parmi elles, 82 patients se trouvent aux soins intensifs, une hausse de 1.