Vaccin contre la grippe | «Il existe une polémique à propos du Fluzone HD, qui est très concentré» -Benoit Morin

«Certains groupes sont prioritaires, à savoir les personnes âgées de 75 ans et plus ou encore celles qui souffrent d’une maladie chronique. Le vaccin est gratuit pour eux, tout comme pour les aidants naturels ou les membres de la famille vivant avec ces gens du troisième âge. Le vaccin est également gratuit pour les bébés de 23 moins ou moins. Il sera aussi gratuit pour les gens de 60 ans et plus, mais ils ne sont pas prioritaires. Que ce soit à la pharmacie ou au CLSC, c’est la même règle. Il existe toutefois une polémique à propos du Fluzone HD, un vaccin très concentré…»