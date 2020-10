La propagation de la COVID-19 favorisée à l'hiver | «Durant la saison froide, on reste beaucoup plus à l’intérieur»

«Lorsque la saison froide arrive, on reste beaucoup plus à l’intérieur. Le risque d’attraper un virus est augmenté. Ensuite, le chauffage dans les maisons assèche l’air et par la même occasion nos voies respiratoires. Cela facilite l’infection provoquée par le virus. Il faut bien s’hydrater; il faut aussi conserver un taux d’humidité relativement humide. Il est aussi recommandé de ventiler la résidence, par exemple, en ouvrant les fenêtres. Bien entendu, ces gestes sont pertinents seulement si on partage l’espace avec d’autres personnes…»