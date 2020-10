CHSLD Sainte-Croix de Marieville | Importante éclosion de COVID-19

«Nous avons également eu un bris d’équipement au laboratoire dans la semaine du 22 septembre, pendant 4 jours, qui a entraîné des retards dans les analyses de la région et conséquemment, pour le CHSLD. Conséquemment, des personnes asymptomatiques ont attendu leurs résultats entre 5 et 7 jours pour les dépistages du début octobre. Or si des résidents sont positifs sans avoir développé de symptôme, cela peut amener de la transmission dans le milieu et de limiter notre stratégie de mitigation de l’éclosion»