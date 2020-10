La détresse en hausse chez ceux qui consultent | «On a le droit de trouver ça difficile» -Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues

« C'est vrai qu'il n'y a pas de bombes qui nous tombent dessus et oui, ça aide de prendre un pas de recul et de relativiser. On a le droit de trouver ça difficile. On est une population extrêmement privilégiée et on vit une crise qui est majeure, qui est sans précédent. Oui, je pense que d'un côté, cérébralement, on doit prendre un pas de recul et relativiser, mais en même temps, il ne faudrait pas se sentir coupable parce qu'on trouve ça difficile. »