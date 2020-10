Prolongement des mesures d'urgence | Selon une experte, «l'approche petit bout par petit bout » est une recette pour augmenter le stress

« L'approche petit bout par petit bout, tout ce que ça réussit à faire, c'est créer de l'imprévisibilité. On ne sait pas ce qui s'en vient et on diminue le sens du contrôle qui est une recette parfaite pour augmenter le stress (...) Je pense que ce que ça va prendre, c'est un plan de contingence pour dire ce qui va arriver avec un vaccin, qu'est ce qu'on voit comme ''timeline» à long terme. »