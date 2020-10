Mesures sanitaires restrictives en zones rouges | Prolongées jusqu’au 23 novembre

Dans les CHSLD, la situation est sous contrôle

M. Legault a indiqué que la situation dans les CHSLD était sous contrôle, ce qu'il a qualifié de bonne nouvelle. Il y a 85% moins de personnes infectées actuellement qu'au printemps dernier.

Message aux propriétaires d'entreprises

Le premier ministre a demandé aux entreprises de redoubler de prudence, car la moitié des éclosions de COVID-19 se retrouvent en milieu de travail.

Il demande aux employeurs de maintenir leurs employés en télétravail s'ils le peuvent. Et pour ceux qui doivent venir sur les lieux du travail, il leur demande de bien respecter les consignes.

D'ailleurs, le gouvernement va entreprendre un blitz d'inspections, afin de s'assurer que les consignes soient bien respectées.

Plus d'élèves du secondaire en apprentissage hybride

M. Legault s'est réjoui que 97% des élèves du Québec continuent de fréquenter leur institution scolaire, car seulement 881 classes sont fermées en raison d'une éclosion de COVID-19.

Mais comme les données scientifiques démontrent que les élèves du secondaire plus âgés transmettent plus facilement le virus, la santé publique a recommandé au gouvernement d'ajouter les élèves de la troisième secondaire à ceux de secondaire IV et V qui fréquentent l'école une journée sur deux et l'autre se fait à distance.

La santé mentale des Québécois

Le premier ministre est bien conscient que le fait de prolonger ces mesures sanitaires restrictives en zones rouges de quatre semaines aura un impact sur la santé mentale de certains Québécois.