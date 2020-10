«Québec se trouve à l’endroit où était Montréal au printemps» -Dr François Marquis

Le Québec est plongé dans la deuxième vague de la pandémie et on craint pour le système de santé, comme on l’a constaté, vendredi, au terme du point de presse du gouvernement touchant la région de la Capitale-Nationale.

Si l’on s’inquiète dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qu’en est-il de la situation dans le réseau hospitalier de la grande région de Montréal?

Paul Houde a posé la question au docteur François Marquis, le chef de service de l’unité des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.