Coronavirus | Le Québec dénombre 26 décès de plus et 1009 nouvelles infections

Le Québec dénombre 1009 nouveaux cas de coronavirus et 26 décès supplémentaires, samedi, au terme de la mise à jour de la Santé publique.

Le nombre de Québécois infectés depuis le début de la pandémie est désormais de 99 235. Pas moins de 6 132 personnes sont décédées du virus depuis le mois de mars.

On compte 9 hospitalisations de plus que la veille pour un total de 549. Du nombre, 93 patients se trouvent aux soins intensifs, six de moins qu’il y a 24 heures.

Plus de 26 500 prélèvements ont été effectués.