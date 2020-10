4000 décès dans les CHSLD | Un «âgicide», selon Dr Réjean Hébert

«Lorsque 10% de la population des CHSLD décède, moi je qualifie ça d’âgicide ou d’un gérontocide. C’est sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans le reste du Canada. La seule province qui a eu un peu plus de 2%, c’est l’Ontario et on est cinq fois plus élevé que l’Ontario. Alors, il y a eu une catastrophe, une hécatombe au Québec que je qualifie d’âgicide carrément parce que ç’a touché essentiellement des personnes âgées qui vivent en CHSLD qui sont les personnes les plus vulnérables de notre société»