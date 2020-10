La COVID sous contrôle à Montréal ? | «Il faut absolument maintenir les mêmes mesures» -Dre Mylène Drouin

« On observe un plateau depuis deux semaines. C'est un plateau qui est quand même assez fragile, on est sur la bonne voie, mais on a quand même quelques indicateurs qui nous préoccupent, dont les taux de positivité qui demeurent assez élevés et très élevés dans certains quartiers. Il faut absolument maintenir les mêmes mesures populationnelles pour être certain de maintenir ce plateau (...) On est encore au palier rouge. Le gain qu'on a fait, c'est qu'on n'est plus en croissance exponentielle comme on le voit dans des pays d'Europe. »