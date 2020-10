Coronavirus et santé mentale | La pandémie a-t-elle usé le moral de vos jeunes?

Les jeunes qui fréquentent le secondaire, le cégep ou l’université sont grandement affectés par les mesures sanitaires restrictives imposées depuis septembre dernier par le gouvernement pour endiguer la deuxième vague de coronavirus au Québec.

Que ce soit l’impossibilité de voir leurs amis, d’étudier en classe ou de faire du sport, les adolescents et les jeunes adultes vivent une période particulièrement difficile depuis le début de la pandémie. Ils sont nombreux à vivre plus de stress et d’anxiété.