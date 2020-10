Bilan COVID-19, lundi | 1038 infections, plus de cas à Québec qu'à Montréal

Le bilan quotidien de l'évolution de la pandémie de COVID-19 au Québec fait état de 1038 cas et six décès, un dans les dernières 24 heures et cinq antérieurement, pour un total de 6 044 morts.

Par rapport au jour précédent, le nombre d'hospitalisations a augmenté de cinq pour s'établir à 532.

Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs s'élève maintenant à 92.

On remarque dans les chiffres de lundi une poussée importante du nombre de nouveaux cas à Québec où, pour une première fois, ils dépassent ceux de Montréal.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 6 décès, dont 2 au cours des 24 dernières heures, 1 qui est survenu entre les 12 et 17 octobre et 3 dont la date est inconnue.

- Total de 6044 personnes décédées;

- 1038 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 94 429 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- 532 personnes hospitalisées, une augmentation de 5 par rapport à la veille;

- 92 personnes sont toujours aux soins intensifs, une augmentation de 4 par rapport à la veille;

- 21 613 tests de dépistage ont été effectués le 17 octobre pour un total de 2 822 963 prélèvements.

- Un total de 1 694 867 cas ont été déclarés négatifs depuis le début de la pandémie.