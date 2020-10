Coronavirus au Québec | 1094 nouveaux cas et six décès supplémentaires

Le Québec dénombre 1094 nouveaux cas de COVID-19 et six décès supplémentaires, dimanche. La hausse des hospitalisations se poursuit, avec une dizaine de patients de plus que la veille.

Selon les plus récentes données, aucun décès n’est signalé pour les 24 dernières heures. Toutefois, on déplore trois décès survenus entre le 11 et le 16 octobre et un autre survenu avant le 11 octobre. Deux décès survenus à une date inconnue s’ajoutent au bilan.

On rapporte notamment deux nouvelles mortalités dans la Capitale-Nationale.

Par ailleurs, les autorités de la santé confirment 527 hospitalisations. C'est dix de plus que samedi.

Parmi celles-ci, 88 patients sont aux soins intensifs.