1 ado sur 3 a déjà vapoté au Québec | Est-ce dangereux?

«On a souvent tendance à comparer la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle. La vapoteuse est 5 à 6 fois plus populaire chez les jeunes que la cigarette traditionnelle. Donc, la grande majorité des jeunes qui vapotent ne seraient pas des fumeurs. Il y a plusieurs produits toxiques qui se retrouvent dans l’aérosol qui se dégage d’une vapoteuse. Ce ne sont pas des produits qui sont sans risque. On voit des jeunes et même des adultes qui se présentent à l’urgence avec des maladies aiguës et sévères liées au vapotage»