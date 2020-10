Long week-end vital à propos de la COVID-19 | «Le risque de propagation suit les gens des zones rouges »

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé jeudi que de nouveaux secteurs passeront au palier rouge (alerte maximale) et orange. Afin d’assurer le respect des consignes et limiter les déplacements non essentiels entre les régions, des points de contrôle policier aléatoires seront déployés.

M. Dubé a déclaré que le long week-end sera vital, un moment possiblement charnière de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Le ministre a également annoncé que des points de contrôle policier aléatoires seront déployés dès vendredi, notamment à cinq endroits : Parc des Laurentides Petit parc des Laurentides (route 169) Entrée à La Tuque Côte de La Malbaie Traversier de Tadoussac L'objectif est de protéger les régions qui se trouvent toujours à des paliers d'alerte inférieurs en limitant les déplacements non essentiels.

Écoutez le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, qui parle notamment du renforcement des mesures sanitaires à l'approche du long week-end, en Estrie et ailleurs au Québec.