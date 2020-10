1078 nouveaux cas de COVID-19 répertoriés en 24 heures

1078 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés et il faut ajouter 16 hospitalisations de plus et neuf décès dans le bilan de la santé publique au cours des dernières 24 heures au Québec.

En point de presse, jeudi matin,, le premier ministre François Legault a de nouveau fait appel aux Québécois pour qu'ils téléchargent l'application Alerte Covid.

Il a affirmé qu'il était irresponsable, comme le font des partis d'opposition, de semer le doute en faisant référence au droit à la vie privée quand il est question de cette application.

Le premier ministre a également appelé les Québécois à réduire au minimum leurs contacts sociaux à l'aube du long week-end de l'Action de Grâce.