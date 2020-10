COVID-19 au Québec | «Je suis assez confiant par le suivi des consignes» -Dr Karl Weiss

Les auditeurs de l'émission de Paul Arcand sont maintenant habitués aux interventions claires du Dr Karl Weiss résumant la situation qui prévaut sur le terrain au chapitre des conséquences de la COVID-19 au Québec.

Jeudi matin, malgré le nombre d'hospitalisations passé de 168 à 409 en deux semaines, le microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif de Montréal s'inquiétait de l'augmentation des hospitalisations, particulièrement en raison de leur durée et de la pression qu'elles imposent au réseau et au personnel de la santé.

Toutefois, il se montrait rassurant quant à la réaction des Québécois : «Je suis assez confiant par le suivi des consignes», disait-il.