Jeunes atteints de la COVID-19 | «Il se peut que le prix à payer pour cette survie soit une atteinte à tes capacités jusqu’à la fin de tes jours»

«On sait que la population de choix porteur de la COVID (pour cette 2e vague), ce sont les plus jeunes. Il en meurt moins, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas qui vont en mourir. Mais ils vont avoir tendance à rester hospitalisés plus longtemps. Donc, le ‘’turn over’’ étant beaucoup plus lent, ils vont probablement saturer les places beaucoup plus vite. Oui, on se préoccupe de la mortalité et de la morbidité qui sont les complications à long terme. Et on sait que les complications à long terme sont liées à la durée de séjour. Plus longtemps je vais être aux soins intensifs, plus je vais être magané»