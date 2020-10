COVID-19 au Québec | Encore un sommet avec 1364 nouveaux cas.

Les cas de COVID-19 au Québec atteignent, pour une deuxième journée de suite, un sommet depuis le début de la pandémie.

1364 nouveaux cas sont recensés dans le bilan de mardi et passe le cap du 1000 nouvelles infections pour un cinquième jour d'affilée.

On dénombre aussi 36 nouvelles hospitalisations, ce qui fait qu'on approche le cap des 400, dont 67 aux soins intensifs.

15 décès s'ajoutent par ailleurs au bilan.

Encore Montréal et explosion en Outaouais

Montréal, la Montérégie et Laval comptent les deux tiers des nouveaux cas alors que l'Outaouais vient de battre tous ses records depuis le début de la pandémie avec 66 nouveaux cas.

Le précédent sommet en Outaouais était de 39 infections en une seule journée.

En Ontario

L'Ontario rapportait 548 nouveaux cas de COVID-19 en matinée, mardi.

De ce nombre, on compte 62 nouveaux à Ottawa et 61% des personnes atteintes ont moins de 40 ans.

Bilan de la situation au Québec

- Québec rapporte 3 décès au cours des 24 dernières heures, 9 décès sont survenus entre les 29 septembre et 4 octobre, 1 décès est survenu avant le 29 septembre et 4 dont la date n'est pas connue; de plus, 2 décès ont été retirés du cumul puisque l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

- Donc, un total de 5899 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie;

- 1364 nouveaux cas pour un total de 81 014 personnes infectées par le coronavirus;

- 397 personnes hospitalisées, une augmentation de 36 cas par rapport à la veille;

- 67 personnes sont toujours aux soins intensifs, une augmentation de 5 par rapport à la veille;

- 20 339 tests de dépistage ont été effectués le 4 octobre pour un total de 2 500 916 prélèvements.

- 1 542 321 cas ont été déclarés négatifs.