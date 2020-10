«Sacrifice générationnel» | Les pédiatres s’insurgent contre les plus récentes mesures restrictives du gouvernement Legault

L'Association des pédiatres du Québec affirme que la rentrée scolaire n'a pas déclenché la deuxième vague de COVID-19 qui frappe actuellement le Québec.

Dans une lettre envoyée au gouvernement Legault, les pédiatres prennent la défense des adolescents dont les comportements ont été montrés du doigt aux abords des écoles.

Voici un extrait de cette lettre :

L’adolescence, quoi que l’on fasse, restera caractérisée par ce désir de rébellion, de liberté et ce sentiment très fort d’invincibilité. Et c’est ce qui fait sa force et sa beauté, on ne peut qu’en être jaloux.

En imposant le port du masque en tout temps, en retirant aux jeunes le sport, souvent leur seule source d’équilibre, nous ne changerons en rien la transmission de la COVID dans ce groupe d’âge. Si nous optons pour de l’enseignement hybride, ils trouveront un sous-sol pour se regrouper. Et sans doute pas pour étudier. Cela échappe, il est vrai, aux principes microbiologiques.

En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature profonde de l’adolescence, nous contribuerons assurément à une 4e vague bien plus dévastatrice, déjà amorcée : décrochage, dépressions, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peurs incontrôlables, distorsions de la pensée. On pourra alors parler de sacrifice générationnel, nous nous projetons déjà à l’enseigner. Et nous regretterons pour les décennies à venir d’avoir fait obstacle à des destinées.

Patrick Lagacé en a discuté avec le pédiatre Jean-François Chicoine.