COVID-19 à la Baie-des-Chaleurs | «Nous devions prendre des mesures, car on a été frappés de plein fouet»

«Ma décision découle d’une recommandation du directeur de la santé publique. On a vu qu’il y a un nombre élevé de cas en Gaspésie. La majorité des cas dans la péninsule se retrouvent dans la MRC d’Avignon (630 cas pour 100 000 habitants) et trois autres municipalités à l’est. En zone rouge, la pire des situations est de 140 cas par 100 000 habitants. On est la pire MRC du Québec au point de vue épidémiologique. Nous devions prendre des mesures… On a été frappés de plein fouet depuis quelques semaines.»