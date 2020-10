Donald Trump atteint de la COVID-19 | «Ça va complètement bouleverser la campagne à la présidence»

«C’est un choc, le président américain a annoncé qu’il est atteint de la maladie. Il faut rappeler qu’il a 74 ans. Il a déjà des problèmes cardiaques et de surpoids. Ça fait peut-être un patient plus vulnérable. On ne sait toujours pas si Trump et Melania ont des symptômes. Pour l’instant, ils disent se porter bien… Chose certaine, ça va complètement bouleverser la campagne électorale. Il est affecté par la maladie, lui qui prétend que la pandémie est terminée.»