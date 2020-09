COVID-19 | «La deuxième vague au Québec, c'est l'école qui l'a déclenchée» -Dr Karl Weiss

« La deuxième vague au Québec, c'est l'école qui l'a déclenchée. Vous regardez les quatre ou cinq dernières semaines, vous regardez où on était en termes de nombre de cas et vous verrez que ça correspond au retour à l'école. On s'était parlé il y a quelques semaines, je vous avais dit: le début du mois d'octobre va être crucial et on verra à ce moment-là où on sera rendu. En effet, on voit que là on est rendu à un nombre de cas élevé. Le groupe qui est très affecté, ce sont les 10 à 39 ans. Ça correspond finalement aux élèves de fin du primaire, du secondaire, à leurs professeurs et aux parents de ces élèves-là. C'est ce groupe-là actuellement qui est atteint de façon importante. »