À cause de la COVID, Isabelle Pomerleau ne peut être accompagnée de son mari lors des traitements contre son cancer incurable

« Je sais qu'on est en période de reconfinement, je sais qu'il y a la COVID, mais ce n'est pas près de finir et moi, c'est maintenant que j'ai le cancer et c'est maintenant que j'ai besoin d'être accompagnée. Pour moi, c'est une grosse épreuve, c'est incurable. De ne pas avoir mon mari à côté de moi pour me rassurer, c'est impensable. »