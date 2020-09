Pourquoi le Québec est «champion» de la COVID? | «Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement» -Dre Nima Machouf

« Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement, que les autres font et que nous, on fait mal. (...) Notre épidémie est pire qu'en Ontario. Pourtant, ils ont des villes plus grandes, ils en ont plus, le transport en commun, les zones urbaines, la densité, ils en ont plus que nous. On est la même population pourtant, mais nous, on n'arrive pas à contrôler (...) Malgré toutes les mesures que prend le gouvernement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que là-bas ils portent plus attention à l'aération, nous moins? Je ne sais pas. »