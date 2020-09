« On le voit ce qui s'en vient » -Christian Dubé, ministre de la Santé, au micro de Paul Arcand

« Notre rôle en ce moment, c'est de dire: on le voit ce qui s'en vient. Si on ne casse pas la vague tout de suite, là je vais en avoir des hospitalisations beaucoup plus graves, je vais avoir des gens aux soins intensifs et les gens dans un mois vont dire: pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a un mois (...) Les gens doivent faire un sacrifice additionnel maintenant (...) La ministre Guilbault y travaille et on va arriver rapidement avec ça (des mesures beaucoup plus fortes) (...) On verra ce qu'on va faire avec les manifestations (...) 20% des gens causent 80% du problème.