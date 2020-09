Bilan COVID-19 | Le nombre de nouveaux cas descend... légèrement

Après plusieurs jours de hausses importantes, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec redescend un peu lundi.

On en rapporte tout de même 750 et un décès survenu à une date inconnue.

Le nombre de personnes hospitalisées baisse de quatre pour s'établir à 212.

Il y a également une diminution de quatre aussi aux soins intensifs où se trouvent 37 personnes.

Montréal et Québec, qui devraient passer sous peu au niveau d'alerte rouge, comptent toujours le plus de nouveaux cas avec 245 et 125 respectivement.

Suivent ensuite la Montérégie et Laval.

Les tests en baisse et les cas explosent en Ontario

17 000 tests de dépistage ont été effectués samedi, alors qu'on en comptait le double en milieu de semaine dernière.

Mentionnons qu'en Ontario, on rapporte 700 nouveaux cas lundi, le nombre le plus élevé jamais enregistré jusqu'à maintenant dans cette province.